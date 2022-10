Viieliikmelise pere adrenaliinirohke perepäev Helsingis Linnanmäki lõbustuspargis

Olime mõtet külastusest legendaarsesse Linnanmäe parki juba kevadest saati peas mõlgutanud – tundus, et nüüd, kui üks laps on 15, teine 5 ja kolmas 3, on just paras aeg, et kõik saaksid seal lõbusasti lustida. Uurisin lõbustuspargi kodulehelt ning ka sealse info järgi tundus, et mu loogika peab paika. Esiti arvasime, et ehk kisub päev liiga pikaks ja peame õhtul asjatult ootama, kuna Helsingisse jõudsime kell 10.30 ja tagasi tuli laev alles kell 21.15, kuid selles suhtes tegime täieliku valearvestuse. Linnanmäel kulusid tunnid peo pealt väga kähku ning lõpuks me lausa jooksime lõbustuspargist taksole ja taksolt laevale, sest ühistranspordiga oleksime laevast maha jäänud.