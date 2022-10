Dilemma: kas lasta teismelisel alkoholi proovida?

15aastaselt on alkoholi proovinud 74% noortest*. Vanematena meeldiks meile mõelda, et minu laps kuulub nende hulka, kes pole seda teinud. Või kellele proovimine on tähendanud lonksu-paari. Ent 27% 15aastastest on end ka vähemalt kaks korda purju joonud.