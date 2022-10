Teismelised ja alkohol – kuidas suhtuda? Ema: kui keelasin, hakkas ta käituma ennasthävitavalt

Tegu on dilemmaga, millele head lähenemist justkui polegi. Kui lubad lapsel proovida, astud vastuollu seadusega ja aitad võib-olla kaasa noore jaoks ohtlike olukordade tekkele. Kui keelad, võid rikkuda omavahelised suhted ja tuua kaasa seisu, kus alkoholist huvituv noor seda siiski tarbib, aga sulle ei ütle.

Dilemma ees seisab ka Tallinnas elav Hanna, kelle poeg Sander (15) on emalt mitu korda uurinud, kas võiks sõprade juurde peole minna. Seni on Hanna keelanud, kuna teab, et neil koosviibimistel juuakse ka õlut. Ent mida aeg edasi, seda rohkem kahtleb ta oma lähenemise õigsuses.