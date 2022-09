Unenõustaja Merit Lilleleht: vanem ei saa vastutada selle eest, millal ja kui kaua laps magama jääb

Merit Lilleleht märgib oma ettekandes, kuidas lapsevanemad tunnevad väga sageli, et teistel on oma lastega lihtsam ja meil keerulisem - see kajastub ka uneteemades. Ta on oma töös märganud, et me võtame tihti vastutuse selliste asjade eest, mis ei ole tegelikult meie kontrolli all. Mille eest aga vanem saab vastutuse võtta ja millised on hea une vundamendikivid, mis aitavad lapsi uneteemadel paremini toetada?