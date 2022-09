Keit Pentus-Rosimannus: enne beebi kõrvalt tööle minekut otsisin teiste emade kogemusi. Neid leida oli raske

Keit Pentus-Rosimannus läks otse sünnituspuhkuselt tööle tagasi mullu suvel vaid mõnenädalase beebi kõrvalt. „Ausalt ütlen, et ka ise otsisin neid näiteid, mida ühte- või teisipidi aluseks võtta, et julgustust saada,“ tunnistab Keit kõhklusi, mis teda enne suure otsuse tegemist valdasid. See on ka põhjus, miks ta on nõus nüüd oma kogemust siiralt jagama - et ehk annab see kellelegi teisele samas olukorras jõudu. „Täna olen ma siin mitte üheski teises rollis, kui aasta ja kuu vanuse tütre emana,“ lubab Keit. Ja tõepoolest nii ka on - meie ees on ema, mitte poliitik.