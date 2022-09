Äri 30 aastat tagasi ja praegu: mis on muutunud ja kuidas kohaneda?

Muutunud on nii tarbijad kui ka ärikeskkond

​​Valdas Nanartavičius usub, et kolmekümne aasta jooksul on ehk kõige olulisemad muutused olnud tarbijate prioriteetides ja harjumustes. Tänapäeval, kui internet on alati käeulatuses, on tarbijatest saanud kõigis valdkondades suured eksperdid, seega on nad teadlikumad sellest, mida nad tahavad, ning on toote omaduste ja kvaliteedi suhtes tähelepanelikumad. Kui varem pidid inimesed poodides leiduva hulgast valima, siis e-kaubanduse tõus on kõike muutnud. See on avanud enneolematud valikuvõimalused ning jaemüüjana konkurentsivõimelise ja edukana püsimiseks on oluline keskenduda tarbijate vajaduste mõistmisele ja hea kliendikogemuse tagamisele.