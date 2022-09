Lastemaja juht Anna Frank: kandev roll laste seksuaalkasvatuses on lapsevanemal ja kodul. Ainult nii saame väärkohtlemist ennetada

Laste seksuaalkasvatus kipub jätkuvalt olema tabuteema, mida osad lapsevanemad ning õpetajad pelgavad ja proovivad vältida. Seksuaalselt väärkoheldud lastega tegeleva lastemaja spetsialistid on veendunud, et just ea- ja arengukohane seksuaalkasvatus ja -haridus mängib suurt rolli seksuaalse väärkohtlemise ennetustöös.