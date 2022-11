Kristi Saare kolumn | Meie laste „päris elu“ on viipemaksed ja ostud e-poes - ka need vajavad harjutamist

Mul endal on mälestused sellest, kuidas käisin – hoolega kokku arvutatud sularaha peos – väriseva käega nurgapoest piima ja leiba ostmas ning järjekorras korduvalt raha üle lugesin. Tundub, et minu lapsed sellist kogemust ei saa. Esiteks nurgapoode enam pole ja teiseks on üsna nullilähedane tõenäosus, et meil on rahakotis sularaha. Ehk ongi selline rahatarkus nüüdseks aegunud?