Toimetuselt: „Ma soovin, et oleksin teismelisena…“

Ma soovin, et oleksin teismelisena kuulanud rohkem oma sisetunnet. Jõlkusin siis heakskiitu otsides karismaatilistel grupiliidritel sabas, nagu see tiinekate puhul tihti on. Sellel pildil olen teel Marilyn Mansoni kontserdile. Ega ma nüüd ausalt öeldes enam ei mäleta, kas see artist meeldis mulle päriselt või sellepärast, et teistele meeldis... Igal juhul on mul pärast teismeiga raskekujuline allergia veidigi karmima muusika vastu. Ja oma sisetunde kuulamist õpin ilmselt elu lõpuni.