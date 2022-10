Ilunipid ja -soovitused neidudele

Kuigi väga ahvatlev võib olla haarata kõige tuntumate brändide järele, mida ilublogides kohanud oled, siis need ei pruugi su noorele ja õrnale nahale kõige paremad olla. Ilutooteid valides püüa vältida selliseid, mille koostises on alkohol, parfüümained, parabeenid, ebavajalikud värvained ning retinool ehk A-vitamiin, mis on vananemisvastase toimega ja sinu noorele nahale täiesti ülearune. Su nahk on praegu keset muutusi tundlikus staadiumis ja mida vähem teda lisaainetega koormad, seda parem.