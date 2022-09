KUULA | Karate kasvatab lapses julgust, visadust ja enesekindlust – need omadused on vajalikud läbi elu

Konstantin selgitab, et karatetrenniks võib laps üldist ettevalmistust saada juba lasteaias ja see sobib nii poistele kui ka tüdrukutele. „Need treeningud on alati väga lõbusad ja lapsed harjutavad seal läbi mängu osavust, nutikust, painduvust, kiirust ja muid erinevaid oskusi. Eks mõne aja pärast selgub, kes soovib edasi tõsisema trenni juurde liikuda. Karate on üldse hea baas ükskõik missuguse spordiala juurde minekuks,“ toob Konstantin välja selle spordiala universaalsuse.