Maria blogi | Mu laps ei mõista, miks koolis kõik kogu aeg sõbrad pole. See rebib lahti ka minu vanad haavad

Ma pean tõdema, et ma ei oska last selles küsimuses kuidagi aidata. Olen talle rääkinud, et see on tegelikult tavapärane, et koolis on mängukaaslaseks iga päev erinev inimene. Samas tunnen temas ära iseennast ning mulle meenub see aeg koolis, mil tahtsin niiiiii väga kuhugi kampa kuuluda. Ma ei tahtnud