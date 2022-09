VAATA | Eksperdid selgitavad: sünnitusel varutud tüvirakud on lapsele tervisegarantiiks läbi elu

Väga paljud vanemad ei tea, et neil on võimalik oma lapse tervise huvides teha erakordselt oluline otsus vaid kahel korral – kui laps sünnib ja kui lapsel vahetuvad hambad. Miks just nendel hetkedel? Sest just siis on võimalik võtta säilitamiseks unikaalseid tüvirakke, mis annavad võimaluse ka pärast rasket haigust tervena elu jätkata. Kuidas see käib ja missuguste haiguste puhul võib sellisest otsusest elupäästev abi olla, selgitavad Elumuse loojad Reet Melia Sildre ja Merike Seer.