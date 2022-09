Geipaari teekond lapsevanemateks: „Päev pärast sünnipäeva saime kõne, et üks väike tüdruk vajab kodu“

Fred ja Argo on Tallinnas elav geipaar, kes said äsja lapsevanemateks. Suve hakul, veidi rohkem kui kolm kuud tagasi saabus nende perre kaheaastane Marian. Väike tüdruk, kelle sünnivanemad ei saanud tütre kasvatamisega hakkama, vajas väga armastavat peret. Nüüd on Marianil kaks isa ning Fred ja Argo on tema hoolduspere.