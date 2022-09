Tuuli blogi | Kas tõesti pean hakkama lapsele ütlema, et ära pane toas tuld põlema?

Võpatasin seepeale ja küsisin endalt, et kuhu jääb siis kodumaa-armastus? See on kadunud, sain järgmisel hetkel aru. Kas mul peaks piinlik olema? Ma ei tea. Tunnen juba üpris pikka aega, et ma ei ole siin riigis hoitud ja mul ei ole siin turvaline olla. Tunnetan siin suhtumist: vaata ise, kuidas hakkama saad. Mulle ei meeldi, kuidas meie riigis asjad on ja kahtlustan, et neid, kes sama tunnevad, on palju.