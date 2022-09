Rahvusraamatukogus avati videomängude näitus „Vali Start“, kus saab vanu mänge ka ise proovida

Muuseumis avatatud näitusel „Vali Start“ tutvustatakse kõige olulisemaid mängusüsteeme ja mänge, mis on kujundanud nii ülemaailmset kui kohalikku videomänguskeenet. „Eriliseks teeb näituse see, et väga paljudele ajaloolistele eksponaatidele on võimalik ise käed külge panna ja erinevaid mänge proovida. Näiteks saab mängida ühtedel viimastel arkaadidel, mis 1990. aastatel Eestis ehitati,“ rääkis rahvusraamatukogu sündmuste ja näituste osakonna juhataja Virge Loo.