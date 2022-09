Kasuvanemad Elise ja Norman: istusime temaga tunde köögipõrandal ja proovisime emotsioonidega toime tulla

Vestlusringis osaleb ka lastepsühhiaater Anne Daniel-Karlsen, kes koos Elise ja Normaniga avab hoolduspereks olemise tagamaid ning väljakutseid ja ka rõõme, mis sellega enamasti seonduvad. Elise märgib, et lapse ja pere vahel peab tekkima side, et koos edasi minna ning otsust ei tohi teha kiirustades: „Mitte niimoodi, et liiga kiirelt võetakse laps perre ja pärast antakse laps tagasi - kurbasid lugusid leidub kahjuks siin Eestis selles osas ka,“ märgib ta.