Sõbrasuhe või sõbralik suhe: mis juhtub siis, kui vanem on lapse sõber?

Minu lapsed alustasid nüüd kooliteed põhikoolis ja keskkoolis – on olnud imeline jälgida neid kasvamas ja arenemas. Hoolimata sellest, kui kiire elu on, olen andnud endast parima, et nende elus pidevalt kohal olla. Sel teekonnal on mul tulnud katsetada ja otsida erinevaid stiile ja viise, kuidas olla oma lastele parim ja sobivaim vanem. Minu jaoks toimib kõige paremini lähenemine, et oma laste vastu sõbralik, kuid mitte päris nende sõber.