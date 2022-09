Arst: „Väikelapsed võivad viiruseid põdeda kuni 10 korda aastas.“ Kui kaua nohust last kodus hoida?

Kaheaastase lapse ema Tuuli jagab kogemust, kuidas nende lastehoius on nohuste väikelastega hädas lapsevanemad juba nii tüdinud, et süüdistasid teisi vanemaid haigete laste hoidu toomises ettekäändel, et lastel on allergiline nohu. „Lastehoiu reegel on, et äsja nohuseks jäänud laps peab olema 7 päeva kodus,“ sõnas Tuuli. „Eks see ajab vanemaid närvi küll, kui pead kergelt tatise, aga muidu täie energiaga lapsega kodus olema, kui tegelikult vajab töö tegemist. Seda enam on tunne, et kui laps ei käi mujal, kui ainult hoius, aga jääb pidevalt haigeks, siis järelikult keegi vanematest rikub reeglit. Arutelu läks tõesti natuke teravaks.“