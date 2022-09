President Alar Karis ja professor Jaan Aru asuvad 10. oktoobril e-tunnis tundeid mõtestama

„Küllap on igaüks kogenud, kuidas enda või teise ülekeenud tunded muudavad keerulise olukorra veel raskemaks,“ rääkis Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni VATEK juht Ott Oja , kelle sõnul on tundetarkus üheks heaolu aluseks ja suurepärane abiline vaimse tervise probleemide ennetamisel.

Võiks öelda, et tundetark ühiskond pakub justkui vaimse tervise karjaimmuunsuse.

„Oskus oma tundeid teadvustada ja juhtida aitab meil toime tulla elu loomulike väljakutsetega ning olla ka paremaks kaaslaseks oma lähedastele. Tundetargad inimesed kaitsevad ka ümberkaudsete inimeste vaimset tervist, kuna nad oskavad teisi raskel hetkel paremini toetada. Võiks öelda, et tundetark ühiskond pakub justkui vaimse tervise karjaimmuunsuse. Tundetarkuse õpetamine on paljude vaimse tervise praktikate fookuses ja seetõttu kutsun inimesi oktoobrikuus nendega tutvuma ja mõnest ka jäädavalt oma vaimse tervise tööriista tegema,“ rääkis Ott Oja.

Vaimse tervise kuud tähistatakse Maailma Terviseorganisatsiooni algatusel kõikjal maailmas ja Eestis toimub see VATEKi eestvedamisel. Terve oktoobri jooksul on võimalik osaleda erinevatel tundetarkuse teemale pühendatud sündmustel, mis on kõik leitavad kodulehel: vaimsetervisekuu.ee ja suunatud erinevatele vanusegruppidele. 10. oktoobril, ülemaailmsel vaimse tervise päeval tervitab Eesti Vabariigi President Alar Karis koolinoori ning annab koos professor Jaan Aruga kõigile huvilistele virtuaalse külalistunni tundetarkusest ja aju arengust.