PODCAST | Koolipsühholoog Karmen Maikalu: laste enesevigastamine on läinud massiliseks

„Palju on konkurentsi, mis mingis kohas on hea ja motiveeriv, aga kui kogu elu on ehitatud üles sellele, et ma ei ole enne rahul enne, kui olen parim, siis see seab väga suure surve lastele ja noortele,“ mõtiskleb Maikalu noorte rohke ärevuse ja depressiooni põhjuste üle.