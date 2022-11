Jõuan kokkulepitud ajal ühe Eesti linnaäärse lastekodu juurde ja imestan, et see ei näe üldse selline välja, nagu olin ette kujutanud. Tegu ei ole kombinaadi, vaid noortele peredele mõeldud kodudega. Kõik majad on täpselt ühesugused, murulapiga aiake ümber.