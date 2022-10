Mida koju varuda, et kriisiks päriselt valmis olla? Naiskodukaitsja: „Oleme ka hädaabikõnesid läbi mänginud“

„Kuidas toimida, kui ühendus maailmaga on katkenud, kuid kraanist vett ei tule, pikemaks ajaks kaob küte või võimalus sisse lülitada elutähtsad seadmed? Need on reaalsed olukorrad, mis on pannud toidu- ja joogivarude tähtsusest aru saama ning Ole valmis! nõuandeäppi omale alla laadima,“ märgib Naiskodukaitse arendusspetsialist ja ema Elisa Jakson.