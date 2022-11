Suhtekriisist pereõnneni: mulle oli tähtsam mehe lähedus kodus kui majanduslik heaolu

Reili ja Ivar on koos olnud üle kolme aasta ning kasvatavad kahte last – Robinit (3 a) ja Kristoferi (4 k). Pealtnäha idülliline paar on kogenud suhtes väga keerulisi aegu. Nad jutustavad oma lugu ootamatu avameelsusega lootuses, et kui sellistel teemadel räägitaks rohkem, laguneksid suhted harvem.