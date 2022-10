Toitumisterapeudi soovitused, kuidas vältida Eesti kõige levinumaid haigusi

Eesti riiklikud toitumissoovitused

Polüfenoolid – kurkumiin ja resveratrool

Resveratrool on polüfenoolne fütoaleksiin. Imendub kiiresti organismis, kuid on halva biosaadavusega ja metaboliseerub kiiresti, nagu ka näiteks kurkumiin. Fütoalksiine toodavad taimed enda kaitseks keskkonnast tuleneva stressi vastu, nagu halb kliima, seenhaigused, hallitus, ja ka kaitseks putukate vastu. Teadlaste eriline huvi resveratrooli toime vastu tekkis siis, kui avastati nn prantsuse paradoks – 1992. aastal läbi viidud epidemioloogiline uuring näitas, et vaatamata sellele, et prantslased tarvitavad iga päev hulgaliselt küllastunud rasvu, ei ole nende seas suuremat haigestumist ja suremust kardiovaskulaarhaigustesse. Kuna on teada, et prantslaste õhtusöögi juurde kuulub ka pokaal veini, tuldi järeldusele, et just viinamarjades sisalduv resveratrool aitab vältida haigestumist kardiovaskulaarhaigustesse ja seda eelkõige oma väga tugeva põletikuvastase toime tõttu. Resveratrooli sisaldus on suur viinamarjades, mustikates, maapähklites, mustades sõstardes, vaarikates, jõhvikates ja mõnede taimede juurtes. Viinamarjades on sisaldus kõige suurem just roosades ja punastes marjades ning eelkõige just viinamarjade kestades. On teada, et kõige suurema resveratroolisisaldusega on „Malbeci“ viinamarjasort. Mina oma vastuvõttudel peatun tavapäraselt ka viinamarjade teemal ja seda kahel põhjusel. Esiteks seepärast, et tegemist on puuviljadega, mis on uuringute kohaselt kõige rohkem saastatud erinevate taimekaitsevahenditega. Teiseks seetõttu, et minu nõustamistel käivad sageli inimesed, kes soovivad kaalust alla võtta, ja viinamarjad oma suure glükeemilise koormuse tõttu ei sobi ei kaalulangetajale ega diabeetikutele. Kas kasutada siis kardiovaskulaarhaiguste preventsiooniks iga päev alkoholi? Kindlasti ei ole hea mõte nii mentaalse kui ka maksa tervise seisukohalt tarvitada iga päev alkoholi, eriti kui alkoholiprobleemid on perekondlikus anamneesis.