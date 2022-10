Toitumisterapeut laste toitumisest: putru ei pea alati moosiga sööma ja supi kõrvale ei pea magustoit käima

Lapsevanem saab palju ära teha selleks, et laps liigselt maiustusi ei ihkaks, pakkudes talle regulaarseid toidukordi ning kindlustades seeläbi, et tema päevane süsivesikuvajadus saaks teravilja ning puuvilja abil rahuldatud. Kuid toitumisterapeut rõhutab, et last kujundab kogu teda ümbritsev keskkond. Näiteks spordivõistlustel ja muudel väliüritustel võiks tema sõnul olla magusatele jookidele ja kommidele ka tervislikumaid alternatiive. Diana Zintšenko märgib: „Ka koolil ja lasteaial on lapse toitumise ja harjumuste kujundamises oma osa - tegelikkuses ei pea putru alati moosiga sööma ning