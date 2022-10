KUULA | Just neid lemmikloomade terviseprobleeme saab õigesti valitud ravitoiduga kontrolli all hoida

Optimeri tehniline müügijuht ja loomaarst Katrin Mägi selgitab, et kaalu langetamine pole ainuke põhjus, mille pärast ravitoit valida. Suuresti või lausa täielikult saab sobiva ravitoiduga loom vabaks näiteks seedehäiretest, naha- ja karvastikuprobleemidest, neeruhädadest. Ravitoit kulub ära ka siis, kui loom on steriliseeritud või kastreeritud. Ka siis, kui loom on käinud kas operatsioonil või on tegemist hoopis eaka looma tervisehädadega, võib õige ravitoit lemmiku enesetunnet ja tervislikku seisundit suurel määral turgutada.