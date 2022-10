Suur ülevaade! Eestis on 32 kutsekooli - milline valida ja miks?

Eesti kutsekoolidest saab tõeliselt praktilise hariduse ning vajadusel ka keskhariduse diplomi. Kutseharidust on võimalik omandada nii kutsekoolides, mida on Eestis 32, kui ka kuues rakenduskõrgkoolis. Koostasime sulle lihtsamaks orienteerumiseks suure ülevaate kutsehariduse võimalustest Eestis - kõik võimalused on jaotatud õppesuundade kaupa. Kliki lihtsalt huvipakkuval ja leiadki oma tee!