„Kuidas sa raatsid juba tööle minna?!“ Emad avameelselt: kui beebi poleks pudeliga leppinud, poleks ma seda teinud

Kuigi meie vanemahüvitise süsteem lubab emal olla beebiga mõnusalt kodus, on sellel ka varjupool: tööelust pikalt eemalolek võib teha karuteene ema karjäärile ja vaimsele tervisele. Mõnes peres tundub aga lihtsalt loogilisem, et beebiga jääb koju isa, või on vaja äraelamiseks mõlema palka.