Kas karust võib saada köieltantsija? Proovime postitantsu!

Jah, aimasite õigesti: minu põhirolliks on viimastel aastatel olnud emaroll. Mul on neli last ja armastan seda rolli palavalt, aga sellesse on ka väga kerge end ära kaotada. Just ennast kui naist. Nii otsustasin proovida ühel päeval midagi täiesti uut. Ala, mis seob naiselikkuse ja trenni – postitantsu!