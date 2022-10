Elu kogukonnas parandab palju psüühilise erivajadusega inimese elukvaliteeti

Ühiskonna suhtumine paraneb

Olen psüühilise erivajadusega inimeste toetamisega tegelenud alates 2009. aastast, esialgu riiklikus ettevõttes AS Hoolekandeteenused ja tänaseks juba mitu aastat sotsiaalministeeriumis. Selle aja jooksul olen näinud muutusi, mis mind rõõmustavad. Lisaks sellele, et oleme viimas lõpule põhimõttelist muudatust, kus ja kuidas psüühilise erivajadusega inimesed elavad, oleme saavutanud ka selle, et elanikkonna suhtumine on tasahaaval paranenud.

Mullu sügisel läbi viidud uuringu järgi suhtub valdav osa Eesti inimestest psüühilise erivajadusega inimestesse kas positiivselt (25%) või neutraalselt (64%). Samuti kinnitab üle poolte vastanutest, et suhtub erivajadusega inimestesse samamoodi kui erivajaduseta inimestesse ning 49% on valmis sekkuma, kui keegi teeb erivajadusega inimesele ülekohut. Läbiv rõõmustav joon on nooremate põlvkondade toetavam hoiak psüühiliste erivajadustega inimeste suhtes.

Elukorralduse muutus aitab suhtumist parandada

Suhtumise ja elukorralduse muutus on omavahel üsna üheselt seotud - nimelt aitab suhtumist kellessegi kõige otsesemal viisil parandada ei miski muu kui otsene suhtlus ja kokkupuude. Kardame võõrast ja võõristame tundmatut - see on loomulik. Mida nähtavamad on ühiskonnas erivajadusega inimesed, seda vähem peame neid teistsugusteks ja erikohtlemist vajavaks. Seda enam mõistame, et iga eriline on omal moel tavaline, sest igaüks on unikaalne ja seda omal moel.

Ümber asumine kogukonnakodudesse, nagu psüühilise erivajadusega inimeste uusi kodusid korterites, ridamajades ja eramutes võib kutsuda, on hüppeliselt parandanud nende inimeste elukvaliteeti ja toonud nad kogukonna keskele. Ühelt poolt saavad inimesed elada inimväärsel viisil, teisalt on neil esimest korda võimalik osaleda ka kohaliku kogukonna elus moel, mis meist enamiku jaoks on loomulik, ent psüühilise erivajadusega inimestele oli aastakümneid võimatu.

Kurb minevik ja lootusrikas tulevik