Marili kogemus: pärast kriisi ei tule lõpp, vaid midagi ilusat

Kui keerulisemad ajad tulevad, oskab ta nendega juba toime tulla. „Ehkki ma oma pereliikmetega ei suhtle, on mul elukaaslane ja lähedased sõbrad, kes mulle alati toeks on. Kui on väga halb, kirjutan psühholoogile ja arstile. Meil on kokkulepe, et saan alati haigla valvetuppa pöörduda, kui abi vajan. See lisab kindlustunnet,“ räägib Marili.

Ameteid on Marili küll olude sunnil mõne korra vahetanud, sest tumedam triip on vahele sattunud. Praegu töötab ta klienditeenindajana ja käib tööl vahetustega, ent plaanib peagi töökohta vahetada. „Üritan saada stabiilse töö esmaspäevast reedeni, et oleks kindel päevarütm, mis toetaks. See ehk ei anna kohe tulemust, kui on kindel rutiin, aga pikas perspektiivis on see abiks,“ sõnab ta. „Tööl käimine on oluline. Kõige halvem on tegevusetus. Töö annab enesekindlust, et saad millegagi hakkama ja see toob lisamotivatsiooni. Kui ei ole kohustusi, millest kinni pidada, ei ole ka motivatsiooni.“

Marili elu algus on olnud tormiline – tema peresuhted olid väga keerulised ning teismelisena lahkus ta lõpuks kodust. „See oli väga raske aeg. Vigastasin ennast igapäevaselt. See vähendas südamevalu, aitas olla. Mul oli ka suitsiidimõtteid. Sattusin üle nädala psühhiaatriahaiglasse,“ räägib ta. Kokku on noor naine viimase kuue aasta jooksul psüühiaatriahaiglas veetnud enam kui poolteist aastat.

Tulevik kogemusnõustajana

Uue aasta algul plaanib Marili hakata õppima kogemusnõustajaks. „Loodan väga, et minu kogemused kedagi aitavad. Ma tahan anda inimestele edasi seda teadmist, et pärast kriisi tuleb midagi ilusat. Ei tule lõpp, tuleb uus lehekülg. Olen seda usku, et sellest ei ole kasu, kui räägid inimesele, kes on sügavas augus ja näeb ainult maailma tumedates toonides, et päike on olemas. Sa pead seda päikest talle läbi oma kogemuse näitama, siis tal tekib rohkem jaksu ja motivatsiooni püüelda,“ sõnab Marili. „Psühholoogidest on väga palju abi, aga nad räägivad enamasti läbi patsientide lugude. Tihtipeale neil endal vahetut kogemust ei ole. Just siin on enim abi kellestki, kes päriselt aru saab, mida Sa tunned.“

Marilil on ka kodus inimene, kes just tema tundeid mõistab. Oma elukaaslasega kohtus Marili nimelt ühe tumedama triibu ajal – psühhiaatriahaiglas. „Ta aitab mind tohutult palju. Esmakordselt mitme aasta jooksul suudan ilma ravimiteta magada, sest mu kõrval on inimene, kes loob mulle turvatunde. Ka arst ütles haiglas, et kui inimesel igapäevaselt öelda, et teda armastatakse, on võimalik ta terveks ravida,“ räägib Marili naeratades.

Praegu vaatab Marili lähitulevikku üsna rõõmsalt. Õnnelikus kooselus kaaslasega, plaanid paigas nii töö kui õppimise osas. „Ma püüan mitte väga pikki plaane teha, sest kunagi ei tea, mida elu toob. Võtan praegu umbes kuu korraga. Kogemus on näidanud, et mida pikemaid plaane teed, seda suurem on tõenäosus, et see läheb luhta,“ sõnab noor naine siiski mõtlikult. Ta teab, et sekka võib sattuda tumedam triip, aga teab ka, et päike on nurga taga ikka ootamas. Marili oskab aina paremini oma vaimse tervise murdega toime tulla.

Iga inimene väärib tegusat elu Liina Lanno, ASi Hoolekandeteenused teenuste direktor Meil kõigil on siin elus rollid, mille kaudu ennast määratleme – perekonnaliige, õpilane, kolleeg, sõber, trennikaaslane. Meie eesmärk on aidata psüühilise erivajadusega inimesel leida enda tugevused üles, et ta näeks ennast taas väärtusliku kogukonna liikme ja inimesena. Haiguse või puudega kaasnevad küll piirangud, millega peab õppides ja töötades arvestama, kuid erivajadus ei peaks olema inimese põhiomadus. Kui erivajadusega inimene käib õppimas ja tööl, avanevad talle uued võimalused. Loomulikult lisanduvad laiemad majanduslikud võimalused, kuid sellest isegi olulisem on eneseteadlikkuse kasv – elus ootavad uued väljakutsed ja rollid. Erivajadusega inimene on samamoodi õppija, kellel on kohustused, ta on ühiskonnaliige, kolleeg ja sõber.