Kas lasterikka pere toetust hakkavad saama ka need, kes vahepeal ei saanud? Kas makstakse ka tagantjärele?

Kas lastetoetuste ja suurperetoetuste kasv on nüüd kindel ja pered võivad 1. jaanuarist sellega arvestada? Kas lasterikka pere toetuse vanusepiir kasvab 24 peale juba 2023. aasta algusest? Kas lasterikka pere toetust hakkavad saama ka need pered, kes seda vahepeal ei saanud, sest suurim laps juba näiteks 20-aastane? Kas seda makstakse ka tagantjärele nende aastate eest, mis vahepeal saamata jäi? Kas lasterikka pere toetuse saamiseks 24 aasta täitumiseni on ka mingeid tingimusi - kas laps peab õppima või olema vanema ülal pidada?



Sotsiaalministeerium vastab kõikidele küsimustele.