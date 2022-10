Transsoolise lapse ema: minu kõige suurem hirm on olnud, et äkki ta ei pea vastu ja loobub elust

Seksuaalhariduse ekspert, antropoloog ja podcaster Kristina Birk-Vellemaa märgib vestluses, et kuna ta tegeleb peamiselt täiskasvanute ja nendele suunatud koolitustega, pöörduvad tema poole pigem lapsevanemad. Küsimused ei ole alati vaid oma laste soolise või seksuaalse identiteedi teemal, on ka laiemaid teemasid. „Minu poole on pöördutud näiteks küsimusega, et kuidas kasvatada tänapäeval poisse poistena ja tüdrukuid tüdrukutena. Kasvatage inimesi inimestena,“ ütleb ta.