Need on viis levinumat vaimse tervise muret sünnitanud naistel. Tea ja tunne need ära!

Sümptomid võivad avalduda juba raseduse ajal, ent ka pärast sünnitust. Kuigi riskigrupis on emad, kellel on varasemalt vaimse tervisega probleeme juba olnud, võivad need mured tabada igaüht. Kuigi hinnanguliselt kannatab vaimse tervise probleemide käes umbes üks ema viiest, jäävad paljud juhtumid diagnoosimata, mistõttu eeldavad spetsialistid, et reaalne statistika on suurem. Samuti on vastsete emade seas levinud baby blues, mida küll vaimse tervise haiguseks ei peeta, ent mida kogeb kuni 80% naistest vähemalt 2-3 päeva pärast sünnitust.

Sünnitusjärgne depressioon

Algab enamasti kas raseduse ajal või kolme sünnitusjärgse nädala jooksul, ent võib avalduda ka kuni lapse aastaseks saamiseni. Sümptomite hulka kuuluvad kurblikkus, keskendumisraskused, raskus leida rõõmu seni meeldinud tegevustest. Emad, kes on varasemalt depressiooni põdenud, pistavad suurema tõenäosusega rinda ka sünnitusjärgse depressiooniga. Kuigi ühtainsat kindlat põhjust selle tekkeks pole, usuvad spetsialistid, et seda mõjutab sünnitusjärgne östrogeeni ja progesterooni langus ning üleüldine stressitase, mis võib sünnitusele järgnevalt tõusta. Spetsialistide abiga on sünnitusjärgne depressioon ravitav, et sellest ei areneks edasi sügav depressioon.



Düstüümia ehk krooniline meeleolulangus

Haigus kestab enamasti vähemalt kaks aastat ning toob endaga kaasa veel mõned depressioonile viitavad sümptomid. Düstüümia all kannatavad inimesed kaotavad huvi argitegevuste vastu, tunnevad lootusetust või, et nad ei saa millegagi hakkama. Naised, kes on düstüümiat varem kogenud, peavad olema valmis ka selleks, et sünnitusjärgselt võivad sümptomid tugevneda.



Rasedusaegne- ja sünnitusjärgne ärevus

Teatud määral muretsemine on nii rasedana kui pärast lapse sündi normaalne. Ent kui sa ei saa oma muremõtteid juba peast, siis võib tegu olla ärevushäirega, mis tekib umbes 10%-l naistest rasedana või pärast sünnitust. Sümptomiteks on tihtipeale unetus, kiirenenud südametöö, lõputud „mis siis kui“ küsimused, mis rahu ei anna. Näiteks: „Mis siis kui mu lapsel on mingi ravimatu haigus?“ ning ka ekstreemsusesse kalduv mure selle üle, et sa pole piisavalt hea ema. Kui erinevad mure- ja sundmõtted ei anna sulle asu, siis konsulteeri arstiga, sest ka ärevushäire on ravitav.