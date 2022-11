Elu täis üllatusi

Õnneks on mul väga vedanud elukaaslase Siimuga, kes uudisest kuuldes andis selgelt teada, et kõik on hästi ja tema on minu jaoks olemas. Sama tegi perekond – minu suurim tugi, kes tõi mu kahe jalaga maa peale ja rahustas mind maha, et miski siin elus ei jää lapse tõttu tegemata. Ma olen väga tänulik, et selline tugivõrgustik mu ümber on.