Lasteriiete e-pood, kust leiavad vajaliku nii pere pisemad kui suuremad

Oleme kindlalt seda meelt, et riietus mõjutab lapse enesetunnet juba tema esimesest hommikutunnist alates. Olete ju tähele pannud seda rahulolevat laia naeratust, mille laps endale peegli ees saadab, kui tal on seljas tema lemmiksärk. Terve päev algab kergemini ja rõõmsamalt. Miks siis mitte luua lapsele garderoob, mis koosnebki ainult talle meeldivatest mustritest ja värvidest, jälgides ise ainult seda, et materjalid oleksid parimad võimalikud?

Oleks ju tore, kui riiete vahetus käiks vaid plaksust? Nii lihtne see paraku pole, küll aga on see kordades hõlpsam, kui riided on pehmed, mugavad ja venivad.

Pehmed ja rõõmsavärvilised

Oleme huviga jälginud oma lapsi ja nende sõpru, et välja selgitada, millised on laste põhivajadused, et nad saaksid mugavalt oma toimetusi teha: istuda, lamada, roomata, hüpata ja joosta. Tänu sellele tähelepanelikkusele on enamik OliverMartinkidsi toodangust venivast puuvilla- või bambustrikotaažist ja meriinovillast. Igati kiitust väärt materjalid.

Meie tootevalik on disainitud eelkõige lapse liikuvust silmas pidades. Kasutame kvaliteetseid materjale, mis on looduslikud ja puhtad, et nahk saaks hästi hingata, ning pehmed ja venivad, et riided lapsega kaasa liiguksid, ilma teda takistamata. Klassikaline Urban-kollektsioon just seda pakubki.

Värvide osas oleme teadlikult valinud värviküllasema tee: valikus on tervelt kaheksa erinevat värvi või stiili Urban-pükse. Jätkub terveks nädalaks ja jääb veel ülegi. Kui veel mõni aeg tagasi olid kõik beeži varjundid väga moes, siis nüüd on baasvärvide trend muutumas ja noored lapsevanemad riietavad oma lapsi meeleldi säravatesse ja erksatesse värvidesse. Samuti on kirjumad mustrid väiksemate laste puhul levinumaks muutunud.