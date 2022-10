Lugemisraskusega lapsed vajavad märkamist ja toetamist

Mis on lugemisraskus (sh düsleksia), milles see täpsemalt väljendub, kuidas seda märgata, millised on toetamise võimalused, millist rolli mängivad siin uskumused ja millised on õppetunnid teistest riikides - just sellest räägitakse kahepäevasel rahvusvahelisel konverentsil Tallinna Ülikoolis.

Düsleksia on seni Eestis vähe tähelepanu saanud, seda esineb aga palju rohkem, kui me oleme harjunud arvama. On paradoksaalne, et paljud täiskasvanud ei tea, et nende aeglase lugemise, kehva õigekirja ja võõrkeelte õppimise raskuse põhjus on düsleksia. Düsleksia ei ole seotud inimese intellektiga ja düsleksiaga inimeste seas on palju väga andekaid ja elus suurepäraselt hakkama saavaid inimesi: düsleksia on Rootsi kuningaperel, telekokal Jamie Oliveril, ärimehel Richard Bransonil ja näitlejal Tom Cruise'il. Väidetavalt ilmnes düsleksia tunnuseid ka Leonardo da Vincil ja Albert Einsteinil. Düsleksiaga inimesed on tihti väga head suhtlejad, visuaalsed mõtlejad, innovaatiliste ideede loojad - just selliste oskuste järele on tööturul järjest kasvav nõudlus. Samas on Suurbritannias ja USA-s on tehtud uuringuid vanglates ja leitud, et ligikaudu pooltel vanglakaristust kandvatel inimestest on düsleksia.