PERE JA KODU KAANELUGU | Robert Rool: „Ja siis ta tuli sealt uksest, riided patsiendist veel verised... kõige ilusam maailmas!“

Kuidas uus, isaroll tundub? „Eks ma olen amatöör, aga tunnen end mõnusalt. Nõrgalt muidugi ka, kõik on uus. Ükski isa ei ütle mõnekuuse beebi kõrvalt, et kurat, küll mina olen hea isa. Teised on mökud, aga vot mina, mina olen hea!“ jutustab Robert. „Mida ma tahan aga kindlasti öelda, on see, et Maarja on superkangelane!“