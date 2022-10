Ema: kunagi muretsesin, kas meeldin oma lastele - enam mitte, sest minu töö ei ole neile meeldida

Olen kolme teismelise ema ja vahel on mul selliseid nädalaid, mil tunnen, et kohutavate kaheste- kolmeste aastad ei saa neile ligilähedalegi! Praegu on üks sellistest nädalatest. Ma ei meeldi praegu väga oma lastele ja tegelikult olen sellega leppinud. See pole aga alati nii olnud. Oli aastaid, mil tundsin, et kohe kui mu teismelised mu peale vihastasid või hakkasid eemale tõmbuma, tekkis meie vahele liiga suur distants ja tundsin end veel rohkem nende eludest väljajäetuna kui seni.