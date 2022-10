RaRa ja Apollo 15. oktoobri perehommikul uuritakse meisterdamise ja lugude kaudu hõimurahvaste kombeid

Rahvusraamatukogu Solarise saatkonna kõrval asuvas Apollo raamatupoes saab proovida kätt minilõuendite kaunistamisel Vunderi kunstistuudio näpunäidete järgi. „Minilõuendeid saab kaunistada Cup of Therapy teibi ja tindipliiatsitega, mille on kujundanud hõimurahva disainer Matti Pikkujämsä,“ kõneles Apollo Kaupluste turundusjuht Ardo Krass, kes lisas, et hea uudis on see, et perehommiku toimumise päeval on Apollo Solarise raamatupoes kõik lasteraamatud 15% soodsamad.