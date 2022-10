Gordoni perekooli koolitaja Kadri Järv-Mändoja: inimestega suhtlemisel vajame kõige enam neid kahte oskust

Kadri Järv-Mändoja toob välja, mida kujutavad endast Gordoni perekool ja selle baaspõhimõtted, mida seal õpetatakse ja milline on osalejate tagasiside. „Kui mina koolitust teen, ma toon näiteid igalt poolt - need ei ole ainult lapse ja vanema suhetest, vaid ka paarisuhetest,“ märgib ta. Ta lisab, et väga paljud paarid, kes käivad Gordoni perekoolis on andnud tagasisidet, et nende omavaheline suhe on samuti tänu sellele avatumaks muutunud. „Gordoni perekool on suhtlemisoskuste koolitus, võib öelda isegi treening. See baseerub kahel põhilisel oskusel, mida vajame inimestega suhtlemisel,“ alustab ta. Vanemluse konverentsil aset leidnud täispikka ettekannet saad näha siis, kui oled Delfi Kogupaketi tellija.