Sünnipäev kui kirves pea kohal

Laste sünnipäev on mul nagu kirves pea kohal igal aastal. Ma ei naudi seda mitte kunagi! Ma olen alati totaalselt stressis ja rahunen alles siis, kui pidu on läbi ja asjad autost maha laaditud. Ma ei oska isegi seletada, miks! Mul on tunne, et kõigil on peol alati nii lõbus ja vaba olla ning järelikult pean see olema mina, kes seltskonnas muretseb.