Eriliste laste vanemate igikestev mure: kust leida tugiisik?

Kadi ja Andrese lastel on kahe aasta jooksul olnud seitse tugiisikut.

Kadi Soop töötab Tabasalu koolis õpetajana. Tema armsad kolmikud Emily, Mirjam ja Gregor sündisid enneaegselt, rasedusnädalaid oli siis 27+2. Nüüd on lapsed neljased, kuid varane sünd on jätnud tüdrukute arengule jälje. Mõlemale on määratud raske puue ja nad vajavad lasteaias tugiisiku abi.