Enneaegsete laste edulood: 800-grammisest beebist tubliks 10-aastaseks. „Olime 3,5 kuud intensiivis, ma ei teadnud isegi, kas ta ellu jääb“

Iga aasta 17. novembril tähistab maailm enneaegsete laste päeva. Seda päeva tähistatakse seetõttu, et enneaegsete laste vanemad ei tunneks end oma laste pärast mures olles üksi. Eestis on laste ellujäämise protsent ligi 98. Allpool jagavad oma lugusid kolm ema, kelle enneaegsed lapsed on kasvanud tublideks ja nutikateks.