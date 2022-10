Ajakirjanik ja suunamudija Heelia Sillamaa saab teise lapse

„Meid ootavad ees põnevad ajad, sest oleme sammukese lähemal kahe ühise unistuse täitumisele. Varsti on meid neli ja me hakkame kõik koos endale metsa uut kodu ehitama! Kauaoodatud beebi peaks sündima märtsi lõpus ja kuigi Paul veel emme kosunud kõhust midagi arvata ei oska, näitab ta meile iga päevaga üha enam, et on suure venna tähtsaks rolliks valmis,“ andis Heelia Instagrami vahendusel fännidele teada.