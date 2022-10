Ettelugemise päeval loeme ja illustreerime Aino Perviku lugusid

Ootame kõiki lasteaialapsi, õpilasi ja kirjandussõpru kuulama otseülekande vahendusel raamatulugusid Aino Pervikult, kes tähistas sel aastal juubelisünnipäeva. Perviku looming kõlab armastatud näitlejate esituses ning samal ajal valmib loole illustraatori pilt. Lugude lugemist alustatakse kell 9 hommikul ja lõpetakse pealelõunal kell 14. Uut lugu ja pilti saab nautida iga 20 minuti järel. Täpsem kava on leitav lastekirjanduse keskuse veebilehelt www.elk.ee .



Perviku loomingut loevad ette Kersti Heinloo, Laura Kukk, Katri Pekri, Maria Ehrenberg, Hele Kõrve, Taavi Tõnisson, Tarvo Krall, Leino Rei, Mari-Liis Lill, Argo Aadli, Laura Nõlvak, Merilin Kirbits, Laura Peterson-Aardam, Maarius Pärn ja Tiina Tõnis. Ettelugemist illustreerivad Anu Kalm, Reda Tomingas, Kertu Sillaste, Kristi Kangilaski, Anni Mäger, Olga ja Märt Rudolf Pärn, Liisa Kruusmägi, Kadi Kurema, Lumimari, Joonas Sildre, Elina Sildre ja Tuulike Kivestu-Rotella.



Ettelugemine on lapse arengus hindamatu tähtsusega, sest just siit saab alguse lapse kõne areng, kirjanduslik kasvamine ja laiem kultuurihuvi. Lastekirjanik Aino Pervik, kelle looming on sel aastal ettelugemise päeva luubi all, on ka ise rõhutanud ettelugemise olulisust ning toonud esile selle tähtsust lapse tundemaailma arendamisel: „Väikesele unejutu kuulajale selgub, et sõnadega saab muudki ette võtta kui lausuda: ära tee! või: ei taha! Selgub, et sõnadest võivad tekkida kujutluspildid sellest, mida käega katsuda ei saagi. Siit saab alguse ka empaatiavõime, mis on üks inimese meeldivamaid omadusi.“ Lisaks kõigele on ettelugemine ka tore ajaviide ja pakub ka täiskasvanutele võimaluse veeta kvaliteetaega ühes perega.



Ettelugemise päeva veebiüritus toimub Eesti Lastekirjanduse Keskuse eestvõttel. Festivali Luup korraldavad Eesti Kirjanduse Selts, Oskar Lutsu nimeline Tartu Linnaraamatukogu ja teised partnerid üle Eesti. Festival toimub 15.–22. oktoobril 2022 ja selle programm avaldatakse Tartu Linnaraamatukogu laste- ja noortelehel: https://www.luts.ee/noorteleht/