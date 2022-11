Kuidas nad selle laeva siia tuppa said?

Armastame väga merd ja meresõidukeid ning olime pojaga käinud kordi Lennusadamas, mis ongi vist väikeste poiste lemmik­muuseum Tallinnas. Paksu Margareeta külastuskeskusse läksime väheke umbusklikult – teadsin, et see on renoveeritud, kuid pelgasin, kas lapsel siin ikka miskit teha on. Pean aga tunnistama, et üllatusime. Laeva­mudeleid täis Paksus Margareetas on ilmselgelt mõeldud ka nooremale generatsioonile!