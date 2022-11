Supilinna pärl täis teise ringi aardeid

Sügavale Supilinna, erksa­värviliste vanade puumajade ja sügisviljadest lookas hoovide vahele on pikitud mõni päris uus maja. Ühes neist ootavad mind kuldkollasel oktoobri­päeval Kristel Kaun , Mihkel Loks , Ferenc (11) ja Villem (1 a 7 k). Neljane Franka on lasteaias.

Interjöörielamus tabab mind niipea, kui üle välisukse läve astun. „Kui äge!“ ahhetan, kui vean sõrmedega mööda esikuseina katvat mustvalge mustriga tapeeti. „See on pärit Ameerikast. Kui meil mingi idee tekib, on meil vaja see ära teha, isegi kui teostus on keerukas,“ ütleb Mihkel. Peegli kõrval torkab mulle silma kunstnik Alvar Reisneri taies, millele on maalitud lapsepõlvest tuttav „Nu, pogodi!“ hunt. Nagu peagi teada saan, leiab kunsti sellest korterist palju.