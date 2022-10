Kuidas lapse loovust arendada?

Ära karda segadust

See on vast kõige keerulisem punkt igale lapsevanemale. Me kõik soovime, et meie laps laseks oma loovusel lennata, aga igav ja tõsine täiskasvanu meie kuklas on mures. Ta muretseb, millal jääb valgest paberilehest väheks ja laps leiab parema lõuendi kauni valge seina näol. Siin võime me kõik rahulikumalt hingata, sest Crayola tootevalikust leiad kunstitarbeid, mida on lihtne maha pesta – piisab ainult veest ja nõudepesuvahendist. Sellest hoolimata, et pinnad jäävad puhtaks, ei tasu segadust karta. Segadus, mis tuleb laste loovatest tegevustest, on ju tegelikult tore. See tähistab lapse arengulisi samme, tema uudishimu ja mängulusti ning lapsevanemana tead, et aeg läheb kiiresti ja seda segadust hakkad veel igatsema.